بالصور: أمير منطقة الرياض يستقبل عدداً من العلماء ورؤساء المحاكم

استقبل أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر، أمس (الثلاثاء)، في قصره عدداً من العلماء ورؤساء المحاكم، خلال جلسته الأسبوعية.
وتضمن اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بشؤون المنطقة والتطور القائم على المحاكم وجاهزيتها، إضافة إلى الإجراءات العدلية وتسهيلاتها التقنية للمتقدمين والمراجعين والربط بين المحاكم والقضاة وسرعة الإنجاز وقياس رضا الناس. وأكد الأمير فيصل بن عبدالعزيز، التطور التقني الذي تتميز به وزارة العدل والمستوى العالي الذي حققته في داخل المملكة.
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