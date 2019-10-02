من بينها الحراسات الأمنية المرخصة.. تعرف على الجهات المخولة بضبط وتحرير مخالفات الذوق العام

يعتزم مجلس القضاء الإداري في ديوان المظالم تشكيل دوائر فردية من قاض واحد بالمحاكم الإدارية في كل محافظة للفصل السريع والفوري في تظلمات مخالفات الذوق العام.

وحسب “عكاظ” قالت مصادر أن البت في التظلم سيكون خلال جلسة إلى جلستين متى ما كانت الدعوى قابلة للفصل بحضور الأطراف.

وشددت وزارة الداخلية على جهات الضبط في الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات العامة وكل مصلحة حكومية وشركات الحراسات الأمنية المرخصة بضبط وتحرير بياناتها وتوثيقها رقميا على أن تكون المحاضر مكتملة البيانات وتشمل اسم مرتكب المخالفة وبياناته الشخصية ورقم هاتفه ونوع المخالفة ومكانها وتاريخها وأسباب إيقاع المخالفة ومعلومات واسم من ضبط المخالفة ورقم الهوية والتوقيع.

يذكر أن وزارة الداخلية عممت الضوابط الخاصة بتطبيق لائحة الذوق العام، التي دخلت حيز النفاذ وحددت 19 مخالفة يعاقب مرتكبها بغرامات مالية، أقلها 50 ريالا وأعلاها 3000 ريال .