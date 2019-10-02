“تعليم جدة” تحقق في شكوى طالبة روضة أُصيبت في عينها داخل المدرسة

تحقق إدارة تعليم جدة في شكوى مواطنة ضد إحدى الروضات الخاصة بشمال جدة؛ وذلك بعد تعرُّض ابنتها لإصابة بعينها داخل المدرسة دون الكشف عن أسباب تعرضها للإصابة من قِبل مدرستها، وحين سؤال والدتها عن الأسباب طلبت إدارة المدرسة من والدتها البحث عن روضة أخرى دون مبالاة بتغيير وضعهم الدراسي.

وقالت المواطنة: تلقيت اتصالاً من مدرسة ابنتي، يفيد بتعرُّضها لإصابة بالعين داخل المدرسة، وعند حضوري لم أتلقَّ تعاونًا من مديرة المدرسة لإطلاعي على ما حصل لابنتي بشكل كامل؛ فلم تركز المديرة على موضوعي أو تعطه الاهتمام، وقامت بفصل ابنتي وابني الذي يدرس مع شقيقته دون أسباب؛ فقط بحجه أنه لم يتم استكمال أوراق القبول! وأضافت بأن حجة المدرسة بذلك لأنهما محولان من إحدى الروضات بمدينة أخرى. وقد ذهبت إلى المستشفى، وأحضرت تقارير طبية، وقدمت بلاغًا إلى الشرطة، وبلاغًا إلى مكتب التعليم بشمال جدة منذ أيام عدة من وقوع الحادثة، ولم أجد أي تجاوب من أي جهة.