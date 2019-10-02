واتساب يختبر ميزة التدمير الذاتي للرسائل من على أندرويد

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في خطوة كانت من المفترض أن تكون حاضرة وبقوة في تطبيق واتساب ، قد يحصل قريبًا مستخدمي التطبيق من على أندرويد على ميزة كانت وما زالت مطلوبة وبشدة، وهي التدمير الذاتي للرسائل المُرسلة. وبشكل أوضح، إمكانية تدمير الرسائل المُرسلة ذاتيًا بعد فترة زمنية محددة.

وهذا وفقًا، لنسخة اختبار من واتساب على أندرويد متاحة لعدد محدد من المستخدمين.

من ناحيته، أشار المصدر أن نسخة الاختبار والتي تحمل رقم إصدار WhatsApp v2.19.275 تتضمّن هذا الخيار، على أن تُعدّ ميزة اختيارية يجب تفعيلها أولًا، وفيما يخص الرسائل المحذوفة، فستُحذف إلى الأبد ولن يبقى لها أثر سوى عند المُرسل أو المُستقبِل. بالتالي ستكون مفيدة جدًا، وخاصةً للمستخدمين الذين يتعاملون مع معلومات حساسة.

بدوره أيضًا، تُعد ميزة “التدمير الذاتي” للرسائل، أحد نقاط القوة في العديد من تطبيقات التراسل الشعبية.

على رأسها تطبيق تيليجرام، وذلك من خلال خاصية “الدردشة السريّة”، حيث معها يمكن للأشخاص التواصل مع بعضهم البعض، على أن تختفي رسائلهم من أجهزتهم بعد فترة زمنية محددة. على أن يستفيد المستخدمين أيضًا من بعض الميزات الأخرى والمفيدة بنفس الوقت، على سبيل المثال، عدم تخزين الرسائل في الدردشة السرية على خوادم تيليجرام.

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كذلك منع المستخدمين من إعادة توجيه الرسائل والأهم منعهم من أخذ سكرين شوت لها،بالتالي ستكون جميع الدردشات السرية في تيليجرام خاصة بالجهاز وليست جزءًا من سحابة الخدمة.

مثال آخر، وهو في تطبيق فيسبوك ماسنجر، والذي يتضمّن أيضًا ميزة “الدردشة السرية”، ولكن هنا تقوم هذه الميزة فقط بتشفير الرسائل الشاملة ومحتوى الوسائط المشترك بين مستخدمين.

أما على واتساب، فسيتم تشفير الرسائل بين المستخدمين بشكل افتراضي على أن يتم ضبطها على التدمير الذاتي بعد إرسالها بمجرد مرور 5 ثوانٍ إلى 60 دقيقة.

بالإضافة إلى ذلك، سيتمكّن مسؤولي المجموعة من منع المشاركين الآخرين في المجموعة من إرسال الرسائل النصية.

أخيرًا، وكما أشرنا سابقًا، هذه المزايا ما زالت في مراحل الاختبار الأولى..، وغير من الواضح متى تُخطط واتساب لإطلاق ميزتها المنتظرة هذه لجميع المستخدمين.

