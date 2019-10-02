تويتر تتيح ميزة البحث في الرسائل المباشرة في تطبيقها لنسخة iOS

︎ :



.

في استكمال لسلسلة التحديثات والميزات المضافة لتطبيق التواصل الاجتماعي تويتر، قامت الشركة اليوم بإضافة ميزة جديدة للمستخدمين تتمثل في إتاحة البحث في الرسائل المباشرة بداية من اليوم.

والتي بدورها تسهل على مستخدمي هذه الشبكة العملاقة البحث بسلاسة في صندوق الرسائل عن محادثات معينة ومهمة لهم.

Advertisements

حيث كانت الشركة قد قامت باختبار الميزة خلال الفترة القصيرة الماضية، لتصبح اليوم جاهزة لجميع مستخدمي المنصة على تطبيقها بنسخة iOS.

الميزة لاتتضمن البحث في محتوى الرسائل إنما تقتصر على البحث في العناونين، فعلى سبيل المثال يمكنك إدراج اسم أو عنوان الجهة التي قمت بمراستلها في صندوق البجث للوصول إليها بأقصر مدة وبشكل فعال من بين عدد كبير من المراسلات.

الميزة وإن كانت مقتصرة على العثور على جهة الاتصال كما هو واضح من العرض التقديمي التي نشرته المنصة في تغريدها على حسابها، إلا أنها أفضل من لا شيء في الوقت التي كانت فيه ضرورة ملحة لعدد كبير من المستخدمين.

فيما يمكن اعتبار هذه الخطوة من الشركة إشارة إلى توسعة مستقبلة لدائرة عمل الميزة التي ستشمل نسحة الويب والأندرويد على الغالب في وقت قريب.

