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أعلنت شركة أبل عن إصدار تحديث جديدة لنظام التشغيل ”آي أو إس iOS”؛ بهدف إصلاح عدد من الثغرات.
ويأتي ذلك بعد يومين من إطلاق تحديث آخر؛ لإصلاح الثغرة التي تسمح بالحصول على وصول كامل وتنقل البيانات عبر الإنترنت دون إذن المستخدم.
ويعمل الإصدار 13.1.2 من نظام ” آي أو إس ” المشغّل لهواتف آيفون الذكية؛ لإصلاح بعض المشكلات، مثل إصلاح الثغرة التي تجعل شريط التقدم للنسخة الاحتياطية لخدمة (آيكلاود) iCloud يستمر في التقدم حتى بعد نجاح النسخة الاحتياطية.
ومن جانبها، قالت أبل إن الإصدار 13.1.2 الجديد يحل مشكلات مثل عدم عمل تطبيق الكاميرا، وعدم تشغيل ضوء الفلاش، والمشكلة التي قد تؤدي إلى فقدان بيانات معايرة الشاشة.
كانت هذه تفاصيل خبر أبل تصدر تحديثاً جديداً لـ iOS لعلاج ثغرات آيفون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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