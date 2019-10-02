وظائف شاغرة للجنسين في برنامج التأهيل والإحلال بالجبيل

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أعلن برنامج التأهيل والإحلال لتوطين الوظائف في الهيئة الملكية بمحافظة الجبيل، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات الكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى “شركة ابتكار للتقنية، والشركة العربية للتموين والمقاولات المعمارية- أساكو، وشركة أساس العالمية المحدودة” في محافظة الجبيل الصناعية.

وأبرز البرنامج، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– كاتب مستندات ومكتبة تقنية المعلومات (للرجال).

– مشرف مستودع (للرجال).

– مشرف ساحة السيارات (للرجال).

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– إداري مكتب (للرجال).

– مساعد أمين المستودع (للرجال).

– مساعد صيانة (للرجال).

– عامل (للجنسين).

وأوضح البرنامج، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 1 أكتوبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 11 أكتوبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

