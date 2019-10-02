مصادر «عاجل» تكشف تفاصيل التحقيق حول مصير جثة خاشقجي

قالت مصادر موثوقة لـ«عاجل»: إنَّ التحقيقات السعودية تتواصل من أجل الإجابة على جميع التساؤلات المتعلقة بمقتل الصحفي جمال خاشقجي داخل مبنى القنصلية السعودية في إسطنبول قبل عام. موضحة أنَّ الجهود المبذولة من قبل جهات التحقيق على امتداد الشهور الماضية مكَّنت النيابة من الوصول إلى الخطوط الرئيسية للجريمة.

وأوضحت المصادر أنَّ تحديد مصير جثة الصحفي الراحل أحد المحاور الرئيسية للتحقيقات المتواصلة، منوهة إلى أنّ المملكة تواصلت مع الجهات الرسمية التركية لتزويدها بما لديها من معلومات بهذا الشأن، غير أنها لم تلقَ أي تجاوب.

وذكرت المصادر، التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، أنَّ المحتجزين على ذمة القضية أكدوا أن متعاونًا تركيًا هو من تولّى التخلص من الجثة، مشيرة إلى أنَّ جهات التحقيق الوطنية طلبت بشكل مباشر ورسمي من المدعي العام في تركيا تزويدها بالأدلة التي لديه حول هذا الموضوع .

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وقالت مصادر «عاجل»: إنَّ الجانب التركي لم يتجاوب مع المطلب السعودي المتكرر. مشيرة إلى أن النيابة العامة لم تتوقف عن التحرك في هذا المسار، ولديها يقين بأنها ستكتشف الحقيقة.

ومنذ إعلان المملكة عن فتح تحقيق في جريمة مقتل خاشقجي، لم يظهر الجانب التركي التعاون المنتظر منه لتحقيق العدالة، فيما ادَّعت وسائل إعلام محسوبة على حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان ومسؤولون في حزب «العدالة والتنمية» الحاكم امتلاك أدلة بشأن تفاصيل الجريمة وكيفية التخلص من الجثة.

واتهمت قوى المعارضة المحلية ووسائل إعلام دولية النظام التركي باستغلال جريمة قتل خاشقجي كورقة ضغط لتحقيق أهداف سياسية، والإساءة المتعمدة للقيادة السعودية، ردًا على مواقفها الداعمة للدول العربية الشقيقة في مواجهة جماعة الإخوان وسائر التنظيمات الإرهابية.