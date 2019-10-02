«تقرير شامل» من هيئة الأرصاد حول الحالة المناخية لـ«طقس الأربعاء»

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد، اليوم الأربعاء، تنبيهًا متقدمًا لقاطني منطقة مكة المكرمة، يتضمن أمطارًا متوسطة إلى غزيرة مثيرة للأتربة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتساقط البرد، وانعدام للرؤية الأفقية.

وتؤدي الحالة المناخية إلى جريان السيول في الأودية والشعاب بعدد من محافظات ومراكز المنطقة تشمل أضم، والجموم، والطائف، والعاصمة المقدسة، والعرضيات، والكامل، وميسان، وبحرة وخليص.

وأشارت الهيئة إلى أن هذه الحالة المناخية تبدأ من الساعة الـ10 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ9 من مساءً اليوم الأربعاء، فيما دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة الجميع لأخذ الحيطة والحذر.

ونبهت إلى عدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة واتباع إرشادات وتعليمات السلامة في مثل هذه الحالة المناخية، متمنيةً السلامة للجميع، وأن يجعلها الله سقيا خير وبركة.

إلى ذلك، حذّرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المواطنين والمقيمين من التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة خلال الفترة الحالية بناءً على ما صدر من تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

وتشمل الحالة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بتساقط البرد وأتربة مثارة، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية وجريان السيول، تشمل مدينة جيزان ومحافظات أبو عريش وأحد المسارحة.

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وشمل التحذير محافظات: الحرث والداير والدرب والريث والطوال والعارضة والعيدابي وبيش وصامطة وصبيا وضمد وفرسان و فيفا وهروب، مفيدةً أنه هذه الحالة المطرية تستمر حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم.

ودعت المديرية الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، وعدم عبور الأودية أثناء جريان السيول والسير فيها تجنبًا لأي مكروه وأهمية الالتزام بتعليمات الدفاع المدني واتخاذ التدابير والاحتياطات.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد توقعت، اليوم الأربعاء، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة برياح نشطة على مناطق: نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، والمدينة المنورة لاسيما الأجزاء الساحلية منها.

وتتكوَّن سحب رعدية ممطرة، مصحوبة برياح نشطة على الأجزاء الغربية من منطقة حائل والجنوبية من منطقة تبوك، ويتوقع تكوُّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على شرق وجنوب غرب وغرب المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية، بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي والأوسط، وارتفاع الموج من متر إلى مترين.

وتكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى غربية، بسرعة 15-35 كم/ساعة تتحول بعد الظهيرة إلى شمالية شرقية، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.