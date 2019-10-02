«الأمن العام» يُحذر مواقع العملات الافتراضية: استثمار «غير آمن»

حذر «الأمن العام»، اليوم الأربعاء، من الشائعات والادعاءات التي تنشرها بعض المواقع الإلكترونية المروجة للاستثمار في العملات.
وشدد «الأمن العام»، على ضرورة التأكد من مصادر المعلومات الرسمية، وعدم الوثوق بادعاءات هذه المواقع.
وعبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، كتب الأمن العام: تدّعي بعض المواقع الإلكترونية المروجة للاستثمار في العملات أنها مرخصة من جهات حكومية، تأكد من مصادر المعلومات الرسمية ولا تثق بادعاءات هذه المواقع.
وفي وقت سابق، جدّد «الأمن العام»، التحذير من التعامل بالعملات الافتراضية؛ لأن ذلك سيترتب عليه مخاطر وعواقب سلبية على المتعامل بها»، دون ذكر مزيد من التفاصيل حول هذه العواقب والمخاطر.
ومن جهتها، حذّرت وزارة المالية، من التعامل أو الاستثمار في العملات الافتراضية، ومنها العملات المشفرة، مؤكدة أنها «لا تُعدُّ عملات أو أصولًا معتمدة داخل المملكة؛ لكونها خارج نطاق المظلة الرقابية، ولا يتم تداولها من خلال أشخاص مرخَّص لهم في المملكة».
وأضافت الوزارة: إنَّ كثيرًا من التعاملات بهذه العملات ينطوي على احتيال وشبهة استخدامها في تعاملات مالية غير مشروعة ومحظورة نظامًا، لِمَا لها من مخاطر استثمارية عالية مرتبطة بالتذبذب العالي في أسعارها».
ونوَّهت الوزارة إلى «ظهور عملات افتراضية تدَّعي علاقتها بتمويل مشروعات أو أنشطة أو الاستثمار بالمملكة، وتستخدم اسم العملة الوطنية للمملكة (الريال السعودي)، أو شعار المملكة (سيفان متقاطعان، ونخلة) للتسويق بشكل مضلل لأنشطتها مثل «كريبتو ريال» أو غيرها من العملات الافتراضية الأخرى».
وتابعت الوزارة: «تنفي المملكة صلتها بمثل هذه العملات»، منوهة إلى أنَّ «أي استخدام لاسم العملة الوطنية أو اسم أو شعار المملكة من قِبل أي جهة للتسويق للعملات الافتراضية أو الرقمية سوف يكون عرضة للإجراءات القانونية من قبل الجهات المختصة بالمملكة».
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