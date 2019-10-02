الجبير: ادعاء النظام الإيراني بأن السعودية أرسلت له رسائل أمر غير دقيق

أكَّد وزير الدولة للشؤون الخارجية، عادل الجبير، أنّ ادعاء النظام الإيراني بأنَّ السعودية أرسلت له رسائل أمر غير دقيق.

وقال الجبير: دول شقيقة سعت للتهدئة مع إيران، وأبلغناهم بأنَّ موقفنا يسعى للأمن والاستقرار في المنطقة.

وأضاف: أبلغنا الدول الشقيقة أنَّ التهدئة يجب أن تأتي من الطرف الذي يصعِّد وينشر الفوضى.

وشدد الجبير على أن السعودية لم ولن تتحدث عن اليمن مع النظام الإيراني، فاليمن شأن اليمنيين.

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وأوضح متسائلا: إذا كان النظام الإيراني يريد السلام في اليمن، فلماذا لم يقدم له عبر تاريخه مساعدات تنموية؟

وقال الجبير: أعيد التذكير بموقف السعودية الرافض لدعم الإرهاب والتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية.

وختم قائلا: آخر ما يريده النظام المارق في إيران هو التهدئة والسلام في اليمن.