أكَّد مدير تعليم جازان إبراهيم النعمي تعليق الدراسة اليوم الأربعاء في مدارس تعليم جازان وصبيا.
وأضاف النعمي، أنَّه بناء على التقارير الخاصة بالحالة الجوية التي تشهدها منطقة جازان والآثار المترتبة عليها، وحرصًا على سلامة الجميع وبالتنسيق مع تعليم جازان وصبيا، فقد وجَّه أمير منطقة جازان بالنيابة بإكمال اللازم حيال تعليق الدراسة اليوم الأربعاء 3 / 2 /1441هـ بمدارس تعليم جازان وصبيا.
يذكر أنَّ الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت استمرار هطول الأمطار الرعدية، على ست مناطق بالمملكة، وستكون هذه الأمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بتدني الرؤية الأفقية على نجران، وجازان، وعسير والباحة، ومكة المكرمة (يشمل الأجزاء الساحلية)، والمدينة المنورة (يشمل الأجزاء الساحلية).
كانت هذه تفاصيل خبر تعليق الدراسة بجميع مدارس تعليم جازان وصبيا.. اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.