- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم العمل وحقوق الإنسان يتدخلان لإنقاذ الطفل المعنف من المجرم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
العمل وحقوق الإنسان يتدخلان لإنقاذ الطفل المعنف من المجرم
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكدت هيئة حقوق الإنسان أنها رصدت ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص وسم “أنقذوا الطفل المعنف من المجرم”.
وقالت حقوق الإنسان: إنها تتابع مع الجهات المختصة لمباشرة الواقعة واتخاذ الإجراءات النظامية التي تضمنتها الأنظمة وفي مقدمتها نظام حماية الطفل ونظام الحماية من الإيذاء.
ولم تذكر الهيئة أية تفاصيل أخرى بشأن الحالة أو مكان الطفل المُعنف.
من جهته، أعلن متحدث وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل أن وحدات الحماية الاجتماعية في المناطق وبالتنسيق مع الجهات المختصة تعمل على التحقق من فيديو متداول لشخص يُعنف طفل، مضيفًا: نرجو ممن لديه أي معلومات تساعد في الوصول للمعنف، التواصل مع @mlsd_1919 أو الاتصال على 1919.
وتنص لائحة حماية الطفل على اعتبار أن عددًا من الأفعال بمثابة إيذاء أو إهمال بحق الطفل ومن بينها إبقاؤه دون سند عائلي، وعدم استخراج وثائقه الثبوتية أو حجبها عنه أو عدم المحافظة عليها، وعدم استكمال تطعيماته الصحية الواجبة، والتسبب في انقطاع تعليمه، وسوء معاملته، والتحرش به أو تعريضه للاستغلال، واستخدام الكلمات المسيئة التي تحط من كرامته أو تؤدي إلى تحقيره، والتمييز ضده لأي سبب عرقي أو اجتماعي أو اقتصادي، والسماح له بقيادة المركبة دون السن النظامية، وكل ما يهدد سلامته أو صحته الجسدية والنفسية.
كانت هذه تفاصيل خبر العمل وحقوق الإنسان يتدخلان لإنقاذ الطفل المعنف من المجرم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.