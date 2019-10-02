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2019-10-02 رياح نشطة وسحب رعدية على نجران حتى العاشرة مساء متابعات الخليج 365 - واس نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من رياح سطحيه نشطة، وسحب رعدية، تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران، ونشاط في الرياح السطحية، تشمل مدينة نجران ومحافظات بدر الجنوب، وحبونا، ويدمة، تستمر حتى العاشرة مساءً.

من جهتها دعت المديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع لأخذ الحيطة والحذر وعدم الإقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والإحتياطات واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.







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