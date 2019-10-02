نصائح لتقليل احتمالية الإصابة بسرطان الثدي

2019-10-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

قدمت وزارة الصحة بعض النصائح لتقليل احتمالية الإصابة بسرطان الثدي.

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وشددت الصحة على ضرورة الإنجاب المبكر قبل عمر 30 عامًا، مع ممارسة الإرضاع الطبيعي، وتناول غذاء صحي غني بالخضراوات والفواكه.

وأيضًا، يجب ممارسة النشاط البدني ما لا يقل عن 30 دقيقة يوميًا، وتجنب المعالجة الهرمونية بعد انقطاع الطمث، والكشف المبكر في حال وجود تاريخ عائلي لهذا المرض.

وأكدت الصحة أنه يجب الابتعاد عن تناول حبوب منع الحمل لمدة طويلة، والكشف بالماموغرام كل سنتين من عمر الـ40 سنة.