لديها مؤسسة باسمها فهل يمكنها التسجيل في حساب المواطن ؟

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لديها مؤسسة باسمها فهل يمكنها التسجيل في حساب متابعات الخليج 365 ؟
متابعات الخليج 365 - الرياض
تفاعل حساب متابعات الخليج 365 مع استفسار بشأن إمكانية انضمام سيدة للبرنامج والحصول على الدعم علمًا بأن لديها مؤسسة تجارية مسجلة باسمها.
وقال حساب متابعات الخليج 365 ردًا على الاستفسار: إن من يزاول أي نشاط تجاري يستطيع الاستفادة من البرنامج بشرط الإفصاح عن الدخل الناتج عن أي نشاط تجاري، بالإضافة إلى انطباق جميع شروط البرنامج الأخرى عليه.
وأضاف حساب متابعات الخليج 365 أنه في حال وجود سجل تجاري لا بد من الإفصاح عنه واختيار نوع الدخل (نشاط تجاري) ومصدر الدخل (سجل تجاري) وإضافة الدخل ثم الضغط على حفظ.
وأعلن المتحدث الرسمي باسم حساب متابعات الخليج 365، سلطان القحطاني، أمس الثلاثاء، أن برنامج حساب متابعات الخليج 365 نفّذ أكثر من 975 ألف عملية في الربع الثالث لعام 2019.
وأجرى برنامج حساب متابعات الخليج 365 14 ألف طلب من خلال خدمة صوتك مسموع، كما تلقى مركز الاتصال 493 ألف اتصال، وبلغ عدد الطلبات التقنية 67 ألف طلب.
وبلغ عدد طلبات الأهلية والاستحقاق 207 آلاف طلب، بينما بلغت أعداد عمليات التحقق من المستندات 87 ألف مستند.
وأضاف القحطاني أن برنامج حساب متابعات الخليج 365 تلقى 107 آلاف طلب عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.
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