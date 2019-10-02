الان تتابع “تعليم مكة” توجه 16 إدارية على #وظائف تنفيذية بالمرتبة السادسة #وظايف_شاغرة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل مكة المكرمة- الخليج 365- حجب العصيمي:
ضمن إجراءات تعيين عدد من البديلات على الوظائف التنفيذية بتعليم منطقة مكة المكرمة أنهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة في وحدة العمليات بإدارة الموارد البشرية إجراءات توجيه عدد 16 إدارية من المعينات البديلات وذلك على المرتبة السادسة الدرجة الأولى ورفع مسوغات تعيينهن على موقع الخدمة المدنية (توثيق).
كما وقامت الإدارة ممثلة في وحدة التواصل الداخلي بعمل لقاء بعنوان (تهيئة الموظفين الجدد للعمل) وذلك في قاعة المعارض الكبرى تم خلاله استعراض بعض أحكام ولوائح الخدمة المدنية وتعريف المعينات بحقوقهن وواجباتهن الوظيفية .
وتعمل وحدة تطوير الموارد البشرية حالياً على إلحاق المعينات الجدد ضمن دوراتها المنعقدة خلال الفصل الدراسي الأول في مبادئ الحاسب الآلي والمهارات الكتابية وإعداد التقارير ونظام فارس لتطوير مهاراتهن في العمل الإداري .
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