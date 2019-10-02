السعودية | الملك سلمان وولي عهده يهنئان الرئيس العراقي بذكرى استقلال بلاده

شكرا لقرائتكم الملك سلمان وولي عهده يهنئان الرئيس العراقي بذكرى استقلال بلاده ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الأربعاء، برقية تهنئة للرئيس العراقي برهم صالح بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وأعرب الملك سلمان باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب العراق الشقيق مزيداً من الأمن والاستقرار. وكذلك بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة للرئيس العراقي عبَّر خلالها عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب العراق الشقيق مزيداً من الأمن والاستقرار.

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