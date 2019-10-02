، لأول مرة .. "بيكسل 4" بالترجمة الحية للأصوات والفيديوهات ،

محمد بن مسعود - الدمام - دقيقة بدرجة كافية لفهم ما يُقال دون الحاجة إلى رفع الصوت

سيأتي هاتف بيكسل 4 الجديد، من "جوجل"، بميزة مبتكرة كشفت عنها "جوجل" لأول مرة في وقت سابق من هذا العام، خلال عرض توضيحي لنظام التشغيل أندرويد 10 الخاص بها.

وسيشهد أحدث هاتف ذكي رئيس من "جوجل" ظهور ما يسمّى "لايف كابشن"، أي التعليقات والنصوص الحية والمباشرة، الذي يستخدم الذكاء الصناعي لنقل الكلام تلقائياً من الصوت أو الفيديوهات التي يتم تشغيلها على الهاتف.

فعند التمكين، يضيف "لايف كابشن" ترجمات في الوقت الفعلي للوسائط التي يتم تشغيلها على التطبيقات بما في ذلك "فيسبوك" و"إنستجرام" و"نتفليكس" و"يوتيوب".

كانت الميزة دقيقة للغاية عندما تم عرضها لأول مرة في مؤتمر "جوجل آي/أو 2019" في مايو الماضي، على الرغم من أنه لم يتم اختبارها بعد في عالم الواقع.

ووصفت نسخة مطورة من "لايف كابشن"، اختبرها مطورو "إكس دي أيه"، بأنها "دقيقة بدرجة كافية.. لفهم ما يُقال دون الحاجة إلى رفع مستوى الصوت"، وفقا لما ذكرته صحيفة "الاندبندنت" البريطانية.

ووفق "سكاي نيوز" تهدف تقنية "لايف كابشن"، إلى تحسين إمكانية الوصول للمستخدمين الصم وضعاف السمع، على الرغم من أنه سيكون مفيداً أيضاً لأيّ شخص يرغب في مشاهدة مقطع فيديو، دون تشغيل الصوت.

وقالت "جوجل" على مدونة خاصة بها، في وقت سابق "بالنسبة إلى 466 مليون شخص من الصم وضعاف السمع في جميع أنحاء العالم، تعد النصوص التوضيحية أكثر من مجرد أمر يبعث على الراحة، فهي تجعل المحتوى متاحاً بشكل أكبر"، مضيفة أنها عملت من كثب مع مجتمع الصم لتطوير ميزة من شأنها تحسين الوصول إلى الوسائط الرقمية.

وفي حديثه على المنصة الرئيسة لمؤتمر "جوجل آي/أو"، قال الرئيس التنفيذي سوندار بيتشاي: "يمكنك أن تتخيّل كل حالات الاستخدام للمجتمع الأوسع أيضاً. على سبيل المثال، يمكنك مشاهدة أيّ فيديو إذا كنت في اجتماع أو في مترو الأنفاق دون إزعاج الناس من حولك".

وبحسب المعلومات، فإن اللغة الإنجليزية ستكون اللغة الوحيدة التي يدعمها تطبيق "لايف كابشن" الذكي، ولن تعمل هذه التقنية مع المكالمات الهاتفية أو المكالمات الصوتية أو مكالمات الفيديو.

وفي سبتمبر الماضي، كشفت "جوجل" عن عزمها إطلاق مجموعة هواتف "بيكسل 4" الذكية في حدث بمدينة نيويورك في 15 أكتوبر.

ومن التسريبات الأخرى المتعلقة ببيكسل 4 الجديد، من المتوقع أن يأتي الجهاز مزوداً بكاميرا محسنة بشكل كبير، إضافة إلى أدوات التحكم بالإيماءات التي تتيح للمستخدمين التنقل بين التطبيقات والبرامج، بوساطة التلويح بأيديهم على هواتفهم.