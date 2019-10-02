، "تعليم جازان" تنوّه: تعليق الدراسة يشمل المعلمين والمعلمات والكادر الإداري ،

محمد بن مسعود - الدمام - عقب القرار الذي جاء بناءً على التقارير الخاصة بالحالة الجوية في المنطقة

نوّهت ادارة تعليم جازان بأن تعليق الدراسة، اليوم الأربعاء، بسبب التقلبات الجوية يشمل المعلمين والمعلمات والإداريين والإداريات؛ جاء ذلك بعد تداول ما يشير إلى عدم شمولهم.

وكانت إدارة تعليم جازان قد وجّهت، اليوم، بتعليق الدراسة في مدارس التعليم العام من جرّاء الحالة الجوية التي تشهدها المنطقة.

‏ تفصيلاً؛ قال مدير تعليم جازان الدكتور إبراهيم هادي النعمي: بناءً على التقارير الخاصة بالحالة الجوية التي تشهدها منطقة جازان والآثار المترتبة عليها، وحرصاً على سلامة الجميع وبالتنسيق مع "تعليم جازان وصبيا"، فقد وجّه سمو أمير منطقة جازان بالنيابة، بإكمال اللازم حيال تعليق الدراسة اليوم الأربعاء 3 / 2 / 1441هـ، بمدارس تعليم جازان وصبيا.

يُشار إلى أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقّعت استمرار هطول الأمطار الرعدية، على ست مناطق بالمملكة، وستكون هذه الأمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بتدني الرؤية الأفقية على: نجران، وجازان، وعسير والباحة، ومكة المكرّمة (تشمل الأجزاء الساحلية)، والمدينة المنوّرة (تشمل الأجزاء الساحلية.