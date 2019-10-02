السعودية اليوم / "حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا" محاضرة بتعاوني جنوب حائل



حائل 03 صفر 1441 هـ الموافق 02 أكتوبر 2019 م واس

ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات جنوب حائل غداً، محاضرة بعنوان " حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا"، بجامع السبهان بحي الجامعين.

تأتي المحاضرة التي تقام بعد صلاة المغرب ضمن مناشط المكتب التوجيهية.

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09:34ت م

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