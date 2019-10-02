السعودية اليوم / اللجنة العليا للموارد البشرية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تعقد اجتماعها



مكة المكرمة 03 صفر 1441 هـ الموافق 02 أكتوبر 2019 م واس

ترأس معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أمس، اجتماع اللجنة العليا للموارد البشرية وذلك بمقر الرئاسة.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات التي تعنى بالجوانب الإدارية والبشرية وإعداد الخطط والبرامج الكفيلة بتطوير الكوادر البشرية والارتقاء بأدائها ومتابعة تنفيذها، والاستعانة على ذلك باستثمار وسائل التقنية الحديثة التي من شأنها تسهيل العمل المؤسسي ومتابعته من أجل تحقيق التطلعات الكريمة للقيادة الرشيدة - حفظها الله - من خلال تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن.

وعبر معاليه عن شكره للجميع على ما يقومون به من جهود مباركة في خدمة ضيوف الرحمن وقاصدي المسجد الحرام، سائلاً الله العلي القدير أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم إنه سميع مجيب.

// انتهى //

09:14ت م

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