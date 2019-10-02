السعودية اليوم / "التوحيد أولاً " محاضرة بتعاوني العقيق



الباحة 03 صفر 1441 هـ الموافق 02 أكتوبر 2019 م واس

يُنظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة العقيق بالباحة بعد غدٍ, محاضرة بعنوان "التوحيد أولاً"، وذلك بجامع الصناق.

تأتي المحاضرة ضمن البرامج والأنشطة الدعوية التي ينظمها المكتب بمحافظة العقيق.

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09:01ت م

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