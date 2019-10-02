السعودية اليوم / أمطار على منطقة الباحة



الباحة 3 صفر 1441 هـ الموافق 2 اكتوبر 2019 م واس

هطلت أمس أمطار متفرقة من متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة, شملت أجزاء من محافظات المخواة وغامد الزناد وقلوة والحجرة والمخواة ومراكز نيرا و الشعراء وناوان والجرين سالت على إثرها العديد من الأودية والشعاب منها أودية يحر ، وسمعة ، ونيرى ، والمعصوم ، والحميراء ، وكرش ، وعليب .

جعلها الله سقيا رحمةٍ وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد .

من جهته أوضح الناطق الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي أنه كان هناك تواجد لفرق الدفاع المدني ودوريات السلامة عند مداخل الأودية المذكورة لتنبيه قائدي المركبات ومنعهم من المجازفة في عبور تلك الأودية ولم يسجل ولله الحمد أي حوادث أو وفيات عدا بعض الاحتجازات البسيطة لمركبات تم التعامل معها حسب مايقتضيه الموقف فيما تم إغلاق عقبة حزنة احترازياً للمحافظة على سلامة الأرواح والممتلكات .

وأهاب بالجميع إلى التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات بعدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة واللوحات الإعلانية والمجسمات الجمالية والغير ثابته عند هبوب الرياح وعدم المجازفة بعبور الأودية ومواقع تجمعات المياه داخل الأودية ومتابعة الحالة الجوية وما يصدر من تنبيهات وتحذيرات جوية خلال الفترة القادمة .

وأكد أن مديرية الدفاع المدني بالمنطقة جاهزة لاستقبال جميع البلاغات على مركز القيادة والتوجيه على الرقم 998 وعلى مدار الساعة, متمنيًا للجميع السلامة الدائمة .

// انتهى //

08:59ت م

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