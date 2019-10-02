السعودية اليوم / "الملتقى الشبابي" برنامج بمكتب الهيئة العامة للرياضة بنجران



نجران 03 صفر 1441 هـ الموافق 02 أكتوبر 2019 م واس

نظم مكتب الهيئة العامة للرياضة في نجران أمس، فعاليات الملتقى الشبابي، وذلك بمنتزه أبا الرشاش.

وأبان مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بنجران عبد الله آل شيبان أن الملتقى يشمل عدداً من الفعاليات المتنوعة والهادفة للشباب والأسرة والطفل، بمشاركة عددٍ من الفرق الشعبية والفرق الاستعراضية للأطفال، واكتشاف المواهب في الرسم بإشراف مشرفين من وكالة الشؤون الشبابية بالهيئة، وعمل مسابقات لجميع الفئات العمرية وتوزيع الجوائز على الحضور.

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08:58ت م

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