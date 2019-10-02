السعودية اليوم / السعودية اليوم / الأرصاد : أمطار متوسطة إلى غزيرة على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة



الطائف 03 صفر 1441 هـ الموافق 02 أكتوبر 2019 م واس

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا متقدمًا عن أمطار متوسطة إلى غزيرة مثيرة للأتربة، ومصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتساقط البرد، وانعدام للرؤية الأفقية، كما تؤدي إلى جريان السيول في الأودية والشعاب، وذلك على عدد من محافظات ومراكز منطقة مكة المكرمة تشمل أضم، والجموم، والطائف، والعاصمة المقدسة، والعرضيات، والكامل، وميسان، وبحرة وخليص.

وأشارت الهيئة إلى أن هذه الحالة المناخية تبدأ من الساعة الـ 10 صباحاً وتستمر حتى الساعة الـ 9 من مساءً هذا اليوم.

بدورها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة الجميع لأخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة واتباع إرشادات وتعليمات السلامة في مثل هذه الحالة المناخية، متمنيةً السلامة للجميع، وأن يجعلها الله سقيا خير وبركة.

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07:56ت م

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