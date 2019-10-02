︎ :



.

أكدت وزارة الصحة، أن هناك فروقات واضحة بين الزهايمر والشيخوخة الطبيعية، معددة أبرز أعراضها.

ولفتت الصحة إلى أن الشيخوخة الطبيعية بها نسيان جزء من التجربة ونسيان اسم اليوم ثم تذكره على الفور وعدم تذكر الكلمة المناسبة أحيانًا، وأيضًا فقدان الأشياء من وقت لآخر، وغالبًا ما يتم تذكرها لاحقًا.

Advertisements

ولفتت إلى أن الشيخوخة الطبيعية أيضًا تشهد القدرة دائمًا على اتباع الإرشادات الخطية واللفظية، والقدرة دائمًا على الاهتمام بذاته.

أما الزهايمر، فقالت الصحة: إن به نسيان التجربة كاملة، وفقدان القدرة على تحديد اليوم أو التاريخ أو الفصل من السنة، مع صعوبات في إدارة حديث أو متابعة حوار، بالإضافة إلى وضع أشياء في مكانها الصحيح وعدم القدرة على العثور عليها.

وأيضًا من النادر أن يتذكر مريض الزهايمر أماكن هذه الأشياء، مع فقدان القدرة تدريجيًّا على اتباع الإرشادات الخطية واللفظية، وفقدان القدرة تدريجيًّا على الاهتمام بذاته.

