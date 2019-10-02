البنوك السعودية: 5 حالات تعرضك لسحب بطاقتك البنكية

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. نبهت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية أمس الثلاثاء بالحالات التي يسحب فيها جهاز الصراف الآلي البطاقة ، وذلك في إطار رفع توعية العملاء . Advertisements وأبانت أن تلك الحالات كالتالي : 1- إدخال الرقم السري بالخطأ أكثر من ثلاث مرات .

2- إذا كانت مسروقة أو مفقودة .

3- إذا تركت البطاقة بعض الثواني ولم تأخذها .

4- إذا كان هناك عطل أو خلل فني في جهاز الصراف الآلي .

5- إذا كان هناك مشكلة بالبطاقة . وتواصل لجنة الإعلام دورها التوعوي لجميع العملاء في إطار تحسين الخدمات .





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