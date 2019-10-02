« لا تقرب من الملعب يا نحس ».. تركي آل الشيخ يمازح « الجابر »

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مازح تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، اليوم الثلاثاء، رئيس نادي الهلال السابق سامي الجابر عقب فوز الزعيم على السد القطري.
وقال ” الجابر ” تعليقًا على رغبة تركي آل الشيخ في حضور نهائي دوري أبطال آسيا: الله يحييك تشرف يابوناصر بس النهائي بيكون بمنتصف فعاليات موسم الرياض وبتكون مشغول، الا ليه ما يتم التفكير بتكريم الزعيم في حال حقق المنجز للوطن إن شاء الله ضمن فعاليات موسم الرياض نجاح ان شاء الله يضاف لنجاحات الموسم المتوقعة “.
واعتبر ” آل الشيخ ” أن تغريدة الجابر يقصد بها أنه ” نحس “، فقال: ” هههههه يعني لا تقبل على الملعب يانحس بس بشياكه “.
ورد ” الجابر ” :افااااا حتى انت فهمتها تصريفه نحضر سواء بإذن الله “.
وتابع تركي: ” اتفقنا بس فوزوني ب التصويت ” في إشارة إلى التصويت الذي طرحه آل الشيخ عقب مباراة الهلال..، فسأل الجمهور هل يحضر النهائي ويعطي مكافأة ، أم لا يأتي لأنه ” نحس “.
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