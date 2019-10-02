فاجعة جديدة.. وفاة طالب على يد زميله في إحدى مدارس جدة

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في واقعة مفجعة، توفي طالب، صباح أمس، على يد زميله في إحدى المدارس التابعة لتعليم جدة.

وبحسب المعلومات الأولية، فقد وقع شجار بين الطالبين بمدرسة متوسطة في أحد أحياء محافظة جدة، وانتهى بوفاة أحدهما، فيما باشرت الجهات المختصة الحادث.

الجدير بالذكر، أن إحدى المدارس الابتدائية بالرياض شهدت خلال الشهر الماضي واقعة مماثلة، حين توفي طالب خنقاً على يد زميله بالمدرسة.

