تعرّف على مزايا العقد الإلكتروني الإلزامي في برنامج “مساند” لاستقدام العمالة المنزلية

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شرح برنامج “مساند” الذي أطلقته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مطلع يوليو الماضي مزايا العقد الإلكتروني الإلزامي عند استقدام العمالة المنزلية.

وأوضح البرنامج أن العقد الإلكتروني يحفظ حقوق طالب الخدمة ومكتب الاستقدام، ويسهّل عملية استقبال العامل عند وصوله للمطار؛ حيث ستتولى هذه المهمة مكاتب الاستقدام.

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ومن مزايا العقد الإلكتروني إمكانية إجراء عملية التعاقد كاملة عبر بوابة “مساند” وتسديد قيمة الاستقدام عبر البوابة، ما يمكّن من مراقبة عمليات الدفع والتعاقد.

كما يتيح العقد الإلكتروني خيارات متعددة لدفع راتب العامل، إضافة إلى إمكانية استرداد صاحب العمل لتكلفة الاستقدام بعد استقطاع مدة أشهر عمل العامل خلال فترة التجربة..، وإمكانية استرداد كامل مبلغ الاستقدام خلال الأيام الخمسة الأولى من التعاقد دون أي غرامة أو تبعات مالية.

ويوضّح العقد الإلكتروني كذلك الإجراءات الخاصة عند تأخر مزود الخدمة دون وجود مبرر لذلك، والخيارات الأخرى كخيار العاملة البديلة، والغرامات على مكاتب الاستقدام عند تجاوز التأخر لمدة العقد التي لا تتجاوز 90 يوماً على أقصى حدّ.



