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الان تتابع بالصور.. أمطار غزيرة على محافظة قلوة وغامد الزناد والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الباحة - الخليج 365 - عايض ال ركبان:
هطلت أمطار غزيرة على محافظة قلوة وغامد الزناد سالت على إثرها الأودية والشعاب.وقال الناطق الاعلامي للدفاع المدني بمنطقة الباحه العقيد جمعان بن دايس الغامدي ،من بشائر الخير والبركه هطول امطار من متوسطه الى غزيره على كلاً من محافظة غامد الزناد ومحافظة قلوه مركز نيرى مركز الشعراء مركز ناوان مركز الجرين سالت على إثرها العديد من الأوديه.
ومنها وادي يحر وادي سمعه وادي نيرى وادي المعصوم وادي الحميراء وادي كرش وادي عليب وكان هناك تواجد لجميع دوريات السلامه عند مداخل الاوديه المذكوره لتنبيه قائدي المركبات ومنعهم او المجازفه في عبور تلك الاوديه ولم يسجل ولله الحمد اي حوادث او وفيات عدا بعض الاحتجازات البسيطه لمركبات.
وقد تم التعامل معها حسب مايقتضيه الموقف كما تم اغلاق عقبة حزنه احترازياً للمحافظه على سلامة الارواح والممتلكات.
وأهاب الدفاع المدني بالجميع الى التقيد بتعليمات وإرشادات السلامه في مثل هذه الحالات بعدم الخروج في حالة الامطار الشديده الا للضروره.
وعدم الاقتراب من الاجسام المتحركه واللوحات الاعلانيه والمجسمات الجماليه والغير ثابته عند هبوب الرياح وعدم المجازفه بعبور الاوديه ومواقع تجمعات المياه داخل الاوديه ومتابعة الحاله الجويه ومايصدر من تنبيهات وتحذيرات جويه خلال الفتره القادمه.
وتؤكد مديرية الدفاع المدني بالمنطقه بأنها جاهزه لاستقبال جميع البلاغات على مركز القياده والتوجيه وعلى الرقم 998 وعلى مدار الساعه متمنين للجميع السلامه الدائمه.
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