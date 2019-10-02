الان تتابع تعليق الدراسة في جازان وصبيا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل جازان- الخليج 365: وجه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابةً , بتعليق الدراسة اليوم الأربعاء، بجميع مدارس البنين والبنات التابعة للادارة العامة للتعليم بمنطقة جازان وإدارة تعليم صبيا نظراً للحالة الجوية الني تشهدها المنطقةً خلال الفترة الحالية. وأوضح بيان صادر عن إمارة المنطقة أنه وبناء على التقارير الخاصة بالحالة الجوية التي تشهدها منطقة جازان ، وحرصًا على سلامة الجميع ، وبالتنسيق مع الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان وإدارة تعليم محافظة صبيا ، فقد وجه سمو أمير منطقة جازان بالنيابة بإكمال اللازم حيال تعليق الدراسة اليوم الأربعاء بجميع مدارس تعليم جازان وصبيا.

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