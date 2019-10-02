

جيزان ٣ صفر ١٤٤١هـ. الموافق ٢ أكتوبر ٢٠١٩م واس

وجه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابةً , بتعليق الدراسة اليوم ، بجميع مدارس اللتين والبنات التابعة للادارة العامة للتعليم بمنطقة جازان وإدارة تعليم صبيا نظراً للحالة الجوية الني تشهدها المنطقةً خلال الفترة الحالية.

وأوضح بيان صادر عن إمارة المنطقة أنه وبناء على التقارير الخاصة بالحالة الجوية التي تشهدها منطقة جازان ، وحرصًا على سلامة الجميع ، وبالتنسيق مع الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان وإدارة تعليم محافظة صبيا ، فقد وجه سمو أمير منطقة جازان بالنيابة بإكمال اللازم حيال تعليق الدراسة اليوم الأربعاء بجميع مدارس تعليم جازان وصبيا.

// انتهى//

06:21ت م

0008





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو الأمير محمد بن عبدالعزيز يوجه بتعليق الدراسة بجميع مدارس التعليم بجازان وصبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.