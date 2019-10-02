اقتصادي / تراجع الدولار بعد بيانات ضعيفة للقطاع الصناعي الأمريكي



نيويورك 02 صفر 1441 هـ الموافق 01 أكتوبر 2019 م واس

تراجع الدولار يوم الثلاثاء عن أعلى مستوياته في أكثر من عامين، متأثرا ببيانات تظهر ضعفا في القطاع الصناعي الأمريكي وزيادة دون المتوقع في الإنفاق على البناء.

ومقابل الين، تراجع الدولار من ذروة أسبوعين، حيث أجج تقرير الصناعات التحويلية الضعيف بواعث القلق من أن الولايات المتحدة ربما تتجه صوب ركود اقتصادي.

وفي أواخر معاملات ما بعد الظهيرة، تراجع مؤشر الدولار 0.3 بالمئة إلى 99.12، بعد أن لامس في وقت سابق 99.58، أعلى مستوياته منذ مايو أيار 2017.

وصعد اليورو 0.3 بالمئة إلى 1.0935 دولار، في حين انخفضت العملة الأمريكية 0.4 بالمئة إلى 107.70 ين.

وتراجع الدولار الاسترالي 0.7 بالمئة إلى 0.6710 دولار أمريكي بعد أن خفض بنك الاحتياطي الاسترالي سعر النقد إلى مستوى قياسي منخفض عند 0.75 بالمئة.

// انتهي//

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