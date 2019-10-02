السعودية اليوم / اليابان يدعم برنامج الغذاء العالمي في الكامرون



ياوندي 2 صفر 1441 هـ الموافق 1 أكتوبر 2019 م واس

منحت اليابان برنامج الغذاء العالمي "بام" هبك بمقدار 1.6 مليار فرنك إفريقي (نحو 260 ألف دولار) لدعم جهوده في إغاثة سكان شرق الكامرون الذين يعانون من الفقر والخصاصة.

وقع اتفاقية الهبة سفير اليابان لدى الكامرون تسوتومو اوساوا، مع ممثل البرنامج الدولي عبدولاي بالد.

وستخصص التمويلات وفق وكالة الأنباء الرسمية الكاميرونية، لدعم التلاميذ الذين يشكون من نقص في الغذاء وانقطاع عن التعليم شرق الكاميرون، حيث يعاني نحو 220ألف ساكن من أوضاع إنسانية صعبة، بحسب مسؤول برنامج الغذاء العالمي بالد.

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05:35ت م

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