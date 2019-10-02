شاهد .. فيديو صادم لموظفي مطار أمريكي يفقدون السيطرة على شاحنة التموين

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. فتحت شركة الطيران الأمريكية “أمريكان إيرلاينز” تحقيقاً مع موظفيها وذلك على خلفية فقدان السيطرة على شاحنة التموين في مطار أوهير .

وأظهر فيديو نشره موقع إيه بي سي نيوز ، على حسابه بتويتر ، الشاحنة وقد فقد العمال السيطرة عليها في مطار أوهير بشيكاغو ، وأخذت تدور عدة مرات وهم خائفين من الاقتراب منها وفي نفس الوقت يخافون أن تقترب الشاحنة من الطائرة وتصطدم بها .

وبعد مرور بعض الوقت تمكن أحد الموظفين من إيقاف الشاحنة ، بعد صدمها بشاحنة أخرى ، فيما قدمت الشركة شكرها للعامل بعد أن مرت الواقعة بدون أن يصاب أحد .





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