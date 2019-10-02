محافظ الحرث يؤدي صلاة الميت على الشهيد علواني

أدَّى محافظ الحرث إبراهيم بن يحيى الألمعي، اليوم الثلاثاء، صلاة الميت على الشهيد رقيب أول جابر بن علي علواني، أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد دفاعًا عن الدين والوطن بالحد الجنوبي بمنطقة نجران.

ونقل محافظ الحرث تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لوالد الشهيد وأسرته.

كما نقل محافظ الحرث لذوي الشهيد تعازي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، والأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة؛ سائلًا الله تعالى أن يتقبَّل الشهيد في الشهداء، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جانبهم، عبَّر والد الشهيد وأسرته عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده في ميدان الشرف، مجددين العهد والولاء للقيادة الرشيدة، وبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.