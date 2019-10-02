أمطار غزيرة على الباحة والدفاع المدني يهيب بالجميع التقيد بإرشادات السلامة

شهدت منطقة الباحة هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة سالت على إثرها أودية عديدة منها وادي يحر وسمعه ونيرى والمعصوم والحميراء وكرش وعليب.

كما استمر هطول الأمطار على محافظتي غامد الزناد وقلوه، ومراكز نيرى، والشعراء، وناوان والجرين، وتواجدت جميع دوريات السلامة عند مداخل الأودية المشار إليها لتنبيه قائدي المركبات ومنع المجازفة في عبور تلك الأودية، ولم تسجل أي حوادث أو وفيات عدا بعض الاحتجازات البسيطة لمركبات تم التعامل معها حسب مقتضى الموقف، كما تم إغلاق عقبة حزنه احترازياً للمحافظة على سلامة الأرواح والممتلكات.

وأهابت الإدارة العامة للدفاع المدني بمنطقة الباحة بالجميع إلى التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات بعدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة واللوحات الإعلانية والمجسمات الجمالية وغير الثابتة عند هبوب الرياح، وعدم المجازفة بعبور الأودية ومواقع تجمعات المياه داخل الأودية ومتابعة الحالة الجوية وما يصدر من تنبيهات وتحذيرات جوية خلال الفترة القادمة.

وأكد الناطق الإعلامي بإدارة الدفاع المدني بالباحة، العقيد جمعان بن دايس الغامدي، جاهزية الإدارة لاستقبال جميع البلاغات على مركز القيادة والتوجيه وعلى الرقم 998 على مدار الساعة، متمنيًا للجميع السلامة الدائمة.