شكرا لقرائتكم خبر عن "أمهات المختطفين": مليشيا الحوثي تبادل مختطف مدني بأسير حوثي والان مع التفاصيل

تواصل مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، اختطافها للمدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، تحت مبرر أنهم معارضون لها، وتزج بهم في سجونها لفترة طويلة قد تتعدى العامين وأكثر، حسب ما أكدته رابطة أمهات المختطفين.

وذكرت الرابطة الحقوقية أن المختطفين المدنيين يتعرضون في سجون الحوثيين للتعذيب والإخفاء القسري، ويتعرض ذووهم للابتزاز المالي والنفسي، مشيرة إلى أن جماعة الحوثي تقوم لاحقاً بالتفاوض لمبادلة مختطف مدني بأسير حرب.

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وقال الرابطة في بيان لها أمس الثلاثاء، إنها رصدت خلال العام المنصرم (189) حالة تبادل لمختطفين مدنيين مقابل أسرى جبهات القتال، وينتج عن ذلك تشرد عشرات المختطفين المفرج عنهم بصفقات تبادل.

وأوضح البيان أن المختطفين المفرج عنهم يعيشون حياة النزوح في المحافظات الواقعة تحت سيطرة الشرعية أو خارج البلاد، بعد أن قضوا في سجون جماعة الحوثي فترات طويلة قد تصل إلى ثلاثة أعوام دون مسوغ قانوني.

وأشار إلى إن مليشيات الحوثي تضاعف من معاناتهم من خلال منع أسرهم من الوصول إليهم واللقاء بهم في المناطق التي تم نفيهم إليها، ما يشكل مأساة أخرى يعاني منها المختطف وأسرته حتى بعد الإفراج عنه.