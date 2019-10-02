شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق الدراسة بجازان وصبيا اليوم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - ​​​​​​​عبدالرحمن الختارش (جازان) أكد مدير عام التعليم في منطقة جازان الدكتور إبراهيم أبوهادي النعمي ‏أنه بناء على التقارير الخاصة بالحالة الجوية التي تشهدها منطقة جازان والآثار المترتبة عليها وحرصا على سلامة الجميع وبالتنسيق مع تعليم جازان وصبيا فقد وجه أمير منطقة جازان بالنيابة بإكمال اللازم حيال تعليق الدراسة اليوم الأربعاء 3 / 2 /1441هـ بمدارس تعليم جازان وصبيا.



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