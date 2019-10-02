شكرا لقرائتكم خبر عن مليون مسن سعودي في «رحلة إلى المساواة بين الفئات العمرية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - وداد الروقي (الطائف)

يحيي العالم في الأول من أكتوبر كل عام «اليوم العالمي للمسنين»، وشعار هذا العام «رحلة إلى المساواة بين الفئات العمرية»، إذ يركز على السبل المتاحة للتعامل مع التفاوت القائم والوقاية من قوعه مستقبلاً.

ويحتفل اليوم (الأربعاء) أكثر من مليون مسن سعودي بيومهم العالمي، فيما يقيم فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ممثلاً بدار الرعاية الاجتماعية في الطائف برعاية المحافظ سعد الميموني، حفل اليوم العالمي للمسنين يومي الخميس والجمعة الرابع والخامس من أكتوبر الجاري في متنزه الردف.

فيما سيكون في استقبال كبار السن مسيرات للخيل العربية الأصيلة من إسطبل فرسان الطائف وبمشاركة مجتمعية كثيفة من داخل وخارج المحافظة.