شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير مكة يستعرض الخطة الخمسية لـ «المدينة الطبية» والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان، في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة، المدير العام التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة الدكتور عبدالله غباشي.
واستمع الأمير بدر بن سلطان إلى شرح عن خطة المدينة لاستراتيجية المحدثة للسنوات الخمس القادمة والمرتبطة بمحاور رؤية المملكة 2030 والهادفة لتحسين جودة وكفاءة الخدمات الصحية وتعزيز الوقاية من المخاطر الصحية وتسهيل الحصول على الخدمات الطبية.
واطلع نائب أمير مكة على محاور استراتيجية المدينة الطبية وهي التميز في تقديم الخدمات الصحية عالية القيمة وصناعة الميزة التنافسية والتفوق الرقمي وتعزيز العلاقة مع المستفيدين والمعنيين، والاستفادة المثلى من الخدمات وبناء وتعزيز بيئة تميّز التشغيل في العمل والتعلم والابتكار والأبحاث.
واستعرض نائب أمير منطقة مكة المكرمة مؤشرات الأداء الاستراتيجية للمدينة الطبية والتوجهات المستقبلية في ضوء نتائج هذه المؤشرات.
كانت هذه تفاصيل خبر نائب أمير مكة يستعرض الخطة الخمسية لـ «المدينة الطبية» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.