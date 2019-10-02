شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير مكة يستعرض الخطة الخمسية لـ «المدينة الطبية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان، في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة، المدير العام التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة الدكتور عبدالله غباشي.

واستمع الأمير بدر بن سلطان إلى شرح عن خطة المدينة لاستراتيجية المحدثة للسنوات الخمس القادمة والمرتبطة بمحاور رؤية المملكة 2030 والهادفة لتحسين جودة وكفاءة الخدمات الصحية وتعزيز الوقاية من المخاطر الصحية وتسهيل الحصول على الخدمات الطبية.

واطلع نائب أمير مكة على محاور استراتيجية المدينة الطبية وهي التميز في تقديم الخدمات الصحية عالية القيمة وصناعة الميزة التنافسية والتفوق الرقمي وتعزيز العلاقة مع المستفيدين والمعنيين، والاستفادة المثلى من الخدمات وبناء وتعزيز بيئة تميّز التشغيل في العمل والتعلم والابتكار والأبحاث.

واستعرض نائب أمير منطقة مكة المكرمة مؤشرات الأداء الاستراتيجية للمدينة الطبية والتوجهات المستقبلية في ضوء نتائج هذه المؤشرات.