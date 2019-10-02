شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: إعادة تشغيل رحلات قطار الحرمين خلال 30 يوما والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أعلن وزير النقل رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) الدكتور نبيل العامودي أنه بعد 30 يوما سيتم استئناف رحلات قطار الحرمين لخدمة سكان جدة وزوارها من محطة مطار الملك عبدالعزيز الجديدة، إضافة إلى محطات مكة المكرمة ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية والمدينة المنورة، لافتا إلى ما حدث من أضرار نتيجة حريق محطة قطار الحرمين بالسليمانية في جدة.

وأوضح أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين في شأن توفير أكفأ وأجود الخدمات لضيوف الرحمن والمعتمرين والزوار واضحة وتأتي كأولوية لدى الجميع، مضيفا أن هذا واضح وبيّن للجميع من خلال تكاتف مختلف الجهات لاحتواء الحريق في محطة السليمانية.

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وتقدم بالشكر لجميع من عمل على إخماد الحريق من الدفاع المدني وطيران الأمن والهلال الأحمر والفرق المساندة من أرامكو والقوات الجوية والطيران المدني.

وكان الوزير يرافقه رئيس الهيئة العامة للنقل رئيس المؤسسة العامة للخطوط الحديدية المكلف الدكتور رميح الرميح، والرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) الدكتور بشار المالك، قد استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ونائبه الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، ومحافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد في موقع المحطة ظهر أمس الأول (الإثنين)، للوقوف على حجم الضرر والتأكد من سلامة الجميع.

يذكر أن المحطة أخليت من الركاب والعاملين بشكل عاجل فور انطلاق أنظمة الإنذار الخاصة بالحريق عند الساعة 12:05 ظهر الأحد 30 محرم 1441، وأسهمت أنظمة الإنذار المبكر بحمد الله في سلامة الجميع بشكل فعال، ورغم أن الحريق استمر لمدة 15 ساعة متمركزا في سقف المحطة، إلا أن أنظمة الحماية داخل المحطة والأبواب المضادة للحريق قد عزلت أدوار المحطة ما وفر حماية للأدوار الأول والثاني والثالث، إضافة إلى القبو، حيث توجد معظم أنظمة التحكم والتشغيل، كما أن الحريق -وبحمد الله- لم يصل إلى السكة أو أنظمة الكهرباء للخطوط الحديدية، الأمر الذي سيمكن المُشغل من إعادة حركة القطارات مروراً من المحطة المتضررة دون التوقف بها والتوقف بباقي المحطات الأخرى بما فيها محطة مطار الملك عبدالعزيز الجديدة لخدمة محافظة جدة.