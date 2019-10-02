شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار مكة تغلق مدخل الرافة.. وتغرق 4 أحياء والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز الربيعي (مكة المكرمة) ، "الخليج 365" (جدة)

شهدت مكة المكرمة والمراكز التابعة أمس (الثلاثاء) أمطارا غزيرة إلى متوسطة، تسببت في إغلاق مدخل مخطط الرافة على الطريق الدائري الرابع، ما حرم السكان من التحرك دخولا وخروجا، بسبب الانهيارات في مدخل الحي، على الرغم من المطالبات المتكررة والوعود بإيجاد حلول لها قبل عامين.

وقال مواطنون لـ«الخليج 365»، إن مدخل المخطط ظل على هذه الحال منذ عامين ولم يتم تطويره، إذ تبدأ الانهيارات مع هطول الأمطار كل عام، مؤكدين معاناتهم، خصوصا أن المدخل واحد وبالقرب منه مجمع مدارس. وأضافوا «لم تتحرك جهات الاختصاص وفي مقدمتها البلدية والمجلس البلدي الذي ظللنا نسمع منه (جعجعة ولا نرى طحناً)».

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وفي أحياء الشرائع، والمعيصم، والعمرة، والراشدية، تسببت الأمطار في غرق الشوارع، واحتجاز العائلات، حيث تعرضت عائلة للاحتجاز مع سائقها لأكثر من ساعة قبل أن ينقذهم رب الأسرة، فيما لم تصل فرق الدفاع المدني إلى الموقع. وفي السياق ذاته، دعت الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة أمس، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة التقلبات الجوية المؤثرة.

من جهتها، تواصلت "الخليج 365" مع رئيس المجلس البلدي في مكة المكرمة مستور المطرفي، لمعرفة مصير سكان أحياء الشرائع ولم يرد على الاستفسار.

إلى ذلك، شهدت محافظة جدة أمس أمطاراً خفيفة، شملت أجزاء متفرقة من المحافظة، فيما هطلت أمطار من خفيفة إلى متوسطة على الأجزاء الغربية من المدينة المنورة ارتوت على إثرها الأرض.