تعديل في «المطبوعات والنشر» يسمح باستثناءات لغير السعوديين في إنشاء مؤسسات إعلامية

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) قرر مجلس الوزراء تعديل الفقرة (أ /‏ 1) من المادة الـ5 من نظام المطبوعات والنشر المتضمنة شروط الترخيص لمزاولة الأنشطة الخاضعة للنظام، والتي نصت على أن يكون سعوديا لتكون بالنص الآتي: «أن يكون سعودي الجنسية، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار استثناء أي من النشاطات الواردة في المادة (الثانية) من النظام من هذا الشرط»، وذلك بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الإعلام، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 165 /‏ 44 ) وتاريخ 17/‏ 9/‏ 1440، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 17 ـ 31 /‏ 40 /‏ د ) وتاريخ 5/‏ 6/‏ 1440.

قرر مجلس الوزراء تعديل الفقرة (أ /‏ 1) من المادة الـ5 من نظام المطبوعات والنشر المتضمنة شروط الترخيص لمزاولة الأنشطة الخاضعة للنظام، والتي نصت على أن يكون سعوديا لتكون بالنص الآتي: «أن يكون سعودي الجنسية، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار استثناء أي من النشاطات الواردة في المادة (الثانية) من النظام من هذا الشرط»، وذلك بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الإعلام، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 165 /‏ 44 ) وتاريخ 17/‏ 9/‏ 1440، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 17 ـ 31 /‏ 40 /‏ د ) وتاريخ 5/‏ 6/‏ 1440.

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