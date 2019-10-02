شكرا لقرائتكم خبر عن الملك معزياً الرئيس الهندي في ضحايا الأمطار: نشارككم ألم المصاب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) عزى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز رئيس جمهورية الهند الرئيس رام ناث كوفيند إثر الوفيات الناتجة عن الأمطار الغزيرة التي هطلت على ولاية أوتار براديش في شمال الهند. وقال الملك في برقية بعثها للرئيس الهندي: «علمنا بنبأ الوفيات الناتجة عن هطول أمطار غزيرة على ولاية أوتار براديش في شمال الهند، وإننا إذ نشارك فخامتكم وشعب جمهورية الهند الصديق ألم هذ المصاب، لنعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين وللشعب الهندي الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية عزى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز رئيس جمهورية الهند الرئيس رام ناث كوفيند إثر الوفيات الناتجة عن الأمطار الغزيرة التي هطلت على ولاية أوتار براديش في شمال الهند. وقال الملك في برقية بعثها للرئيس الهندي: «علمنا بنبأ الوفيات الناتجة عن هطول أمطار غزيرة على ولاية أوتار براديش في شمال الهند، وإننا إذ نشارك فخامتكم وشعب جمهورية الهند الصديق ألم هذ المصاب، لنعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين وللشعب الهندي الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا عن أحر التعازي وصادق المواساة». من جهة أخرى، بعث خادم الحرمين الشريفين برقية تهنئة للرئيس البروفيسور ألفا كوندي رئيس جمهورية غينيا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وأعرب الملك باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس ألفا كوندي، ولحكومة وشعب جمهورية غينيا الشقيق اطراد التقدم والازدهار.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الملك معزياً الرئيس الهندي في ضحايا الأمطار: نشارككم ألم المصاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.