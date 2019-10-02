شكرا لقرائتكم خبر عن لجنتا المالية والاقتصاد بالشورى تناقشان تقريري الجمارك والتخطيط والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

استعرضت اللجنة المالية بمجلس الشورى، برئاسة رئيس اللجنة صالح الخليوي، مع محافظ الهيئة العامة للجمارك أحمد بن عبدالعزيز الحقباني وعدد من مسؤولي الهيئة، أمس (الثلاثاء)، التقرير السنوي للجمارك للعام المالي 39/‏1440، إذ أجاب المسؤولون عن أسئلة واستفسارات الأعضاء بشأن ما تضمنه التقرير من إنجازات ومعوقات.

كما ناقشت لجنة الاقتصاد والطاقة، في اجتماع برئاسة رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل مع نائب وزير الاقتصاد فيصل بن فاضل الإبراهيم، التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعام المالي 39/‏1440، وتطرق الاجتماع إلى أبرز المعوقات التي تواجهها الوزارة وأهم الإنجازات المتحققة خلال العام الماضي.

وتأتي هذه الاجتماعات ضمن الدور الرقابي الذي يقوم به مجلس الشورى، بما يعزز التعاون والتكامل بين مجلس الشورى والجهات الحكومية.