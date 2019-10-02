شكرا لقرائتكم خبر عن سحب 4 آلاف وظيفة وتعيين 14152 إماما ومؤذنا في 10 أشهر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سلمان السلمي (مكة المكرمة)

أنهت وزارة الشؤون الإسلامية تعيين (14152) من الخطباء والأئمة والمؤذنين في مختلف فروع الوزارة بمناطق المملكة خلال الأشهر العشرة الماضية في إطار مشروع العناية بالمساجد ومنسوبيها، كي تؤدي دورها في خدمة المجتمع على أكمل وجه.

وأوضح وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف آل الشيخ أن جميع من عُيِّنوا استكملوا مسوغات التعيين النظامية، وأجريت لهم مقابلات شخصية.

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وقال إن الوزارة تحظى بدعم غير محدود من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد بما يحقق قيامها بالواجب المناط بها، والعناية ببيوت الله ورعايتها وصيانتها وتهيئتها بكل ما تحتاج إليه.

يشار إلى أن هذه الوظائف قد سحب كثير منها من أشخاص لا يمارسون مهامها أو مكلفين بأعمال أخرى ليست مما وضعت هذه الوظائف لأجلها.

وعلمت "الخليج 365" أن الوظائف ألتي تم سحبها من المراقبين تتجاوز ٤ آلاف وظيفه منها ٣ آلاف مراقب ميداني والف موظف اداري لايمارسون أعمالهم وأكثر هذه الوظائف في المحافظات والمراكز الطرفية.