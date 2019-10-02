القتل تعزيرا لمهرب أمفيتامين محظورة

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (سكاكا) نفذت وزارة الداخلية، أمس (الثلاثاء)، في الجوف، حكم القتل تعزيرا بمهرب كمية من حبوب الأمفيتامين المحظورة. نفذت وزارة الداخلية، أمس (الثلاثاء)، في الجوف، حكم القتل تعزيرا بمهرب كمية من حبوب الأمفيتامين المحظورة. وأوضحت في بيان لها أنه بعد القبض على المدعو محمد بن علي فواز الصبيحات (أردني الجنسية) عند قيامه بتهريب كمية من حبوب الإمفيتامين المحظورة، أسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله تعزيرا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف، ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه.



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